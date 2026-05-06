09:46 06.05.2026
В Сибири остаются подтопленными 20 жилых домов и 800 приусадебных участков

© РИА Новости / Павел КомаровНаводнение в Новосибирской области
Наводнение в Новосибирской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По состоянию на 6 мая в регионах Сибири подтоплены 20 жилых домов и 800 приусадебных участков.
  • В зоне подтопления остаются 53 участка автодорог и четыре низководных моста.
  • Ведется активная работа по отведению воды, включая очистку каналов и прокопку траншей.
НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Два десятка жилых домов и почти 800 приусадебных участков остаются подтопленными в регионах Сибири, везде ведется работа по отведению воды, сообщает пресс-центр аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
"По состоянию на 6 мая в субъектах федерации округа остаются подтопленными 20 жилых домов, 16 из которых находятся в Красноярском крае; 798 приусадебных участков – 270 из них в Кемеровской области, 198 – в Красноярском крае и 174 в Новосибирской области. В зоне подтопления остаются 53 участка автодорог и четыре низководных моста", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что на всех подтопленных территориях организована работа по отведению воды: проводится очистка каналов, кюветов, прокопка траншей. На месте работает спецтехника. Из домов и с придомовых территорий воду откачивают с применением мотопомп и пожарных насосных станций.
Сложная паводковая ситуация сохраняется в Алтайском и Красноярском краях, в Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях. Однако из 2,7 тысячи запланированных пунктов временного размещения общей вместимостью 639 тысяч человек на текущий момент востребован только один – в Кемеровской области. В нем размещено четыре взрослых человека и один ребенок.
Во второй декаде мая прогнозируется вскрытие среднего течения реки Енисей, рек Подкаменная и Нижняя Тунгуска в Красноярском крае и Иркутской области. Вскрытие реки Лена прогнозируется в период до 10 мая. В этой связи возможно достижение неблагоприятных отметок в Усть-Куте и Киренске.
"В целом, паводковая обстановка на территории Сибирского федерального округа развивается в соответствии с прогнозом. Контроль за ситуацией продолжается в ежедневном режиме", - отметили в аппарате.
ПроисшествияКрасноярский крайКемеровская областьРоссияАнатолий Серышев
 
 
