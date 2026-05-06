Жителя Ямала оштрафовали на полмиллиона рублей за избиение подростка

09:36 06.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Нового Уренгоя избил подростка, раскладывавшего рекламные листовки, по надуманному поводу.
  • Суд признал мужчину виновным в грубом нарушении общественного порядка и оштрафовал его на 500 тысяч рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе оштрафовал на 500 тысяч рублей жителя Нового Уренгоя за избиение по надуманному поводу подростка, раскладывавшего рекламные листовки, сообщило управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 9 января в подъезде дома в микрорайоне Мирный Нового Уренгоя подросток раскладывал рекламные листовки по почтовым ящикам. Осужденный из своей квартиры услышал разговор по домофону между его матерью и мальчиком и решил, что в ее адрес прозвучали оскорбления, что не соответствовало действительности. Фигурант спустился на первый этаж, где нанес подростку не менее 20 ударов кулаками. С собой у него был нож, которым он угрожал мальчику.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что он признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
ПроисшествияНовый УренгойРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
