Жителя Ямала оштрафовали на полмиллиона рублей за избиение подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе оштрафовал на 500 тысяч рублей жителя Нового Уренгоя за избиение по надуманному поводу подростка, раскладывавшего рекламные листовки, сообщило управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 9 января в подъезде дома в микрорайоне Мирный Нового Уренгоя подросток раскладывал рекламные листовки по почтовым ящикам. Осужденный из своей квартиры услышал разговор по домофону между его матерью и мальчиком и решил, что в ее адрес прозвучали оскорбления, что не соответствовало действительности. Фигурант спустился на первый этаж, где нанес подростку не менее 20 ударов кулаками. С собой у него был нож, которым он угрожал мальчику.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что он признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия).