В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка
04:38 06.05.2026 (обновлено: 09:40 06.05.2026)
В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка

  • Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян назвал самым полезным мясом для шашлыка нежирную свинину и баранину.
  • Тутельян рекомендовал сочетать шашлык с овощами для сбалансированного приема пищи и снижения нагрузки на пищеварительную систему.
  • Диетолог предупредил об опасности переедания шашлыка, особенно для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самым полезным мясом для шашлыка является нежирная свинина и баранина, рассказал РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
"Предпочтительнее выбирать менее жирные сорта мяса, например, нежирную свинину или традиционную для шашлыка баранину - избыток жира дает лишние пустые калории", - сказал Тутельян.
Он уточнил, что оптимально сочетать шашлык с овощами: помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это, по словам Тутельяна, помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему.
"Если вы съедите одну палочку шашлыка, около 200 грамм - это хорошо, все в меру. Две порции - это уже на грани, а три - это много. Главное - не переедать, чтобы не было тяжести в животе и каких-либо неприятных ощущений после приема пищи", - рассказал эксперт.
Тутельян уточнил, что мясо является жизненно важным продуктом, однако его необходимо употреблять в умеренных количествах.
"Употребление шашлыка в больших количествах чревато неприятными последствиями: тяжестью в желудке, тошнотой, расстройством пищеварения. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта: избыток острой или жирной пищи может спровоцировать обострение гастрита, язвенной болезни", - заключил диетолог.
