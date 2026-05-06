03:33 06.05.2026 (обновлено: 11:05 06.05.2026)
Нутрициолог рассказала, какие мясо и маринад лучше выбрать для шашлыка

Мужчина жарит шашлык в Измайловском парке в Москве. Архивное фото
  • Нутрициолог рекомендует выбирать для шашлыка легкие варианты мяса: курицу, индейку, рыбу, нежирную телятину или говядину.
  • Лучше готовить маринад самостоятельно на основе лимонного сока, кефира, йогурта, специй и трав, избегая избытка уксуса и готовых магазинных соусов.
  • Оптимальное время жарки шашлыка составляет 30–40 минут, рекомендуется избегать образования жесткой и сильно зажаренной корочки.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выбирая мясо для шашлыка, лучше остановиться на легких вариантах - курице, индейке, рыбе, нежирной телятине или говядине, а маринад готовить самостоятельно из лимонного сока, кефира, йогурта, специй и трав, рассказала РИА Новости президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог Антонина Цвинария.
"Самые легкие и физиологичные варианты для шашлыка: курица, индейка, рыба, нежирная телятина или говядина. В них меньше насыщенных жиров. Покупки готового шашлыка лучше избегать: старое или некачественное мясо может быть замаскировано большим количеством уксуса, соли и других консервантов", - сказала эксперт.
При этом самые предпочтительные варианты маринада - натуральные, на основе слабокислой среды: лимонный сок, кисломолочные продукты (кефир, йогурт), уксус умеренной концентрации в сочетании со специями и травами (лук, чеснок, розмарин, тимьян). По словам эксперта, такие маринады сдерживают рост патогенной микрофлоры, снижают образование соединений с канцерогенными свойствами в мясе при готовке, делают его мягче и сочнее.
"Дополнительный плюс - использование специй: они работают как антиоксиданты и усиливают защитный эффект при жарке", - добавила Цвинария.
Она отметила, что лучше не использовать маринады с избытком уксуса, чтобы не раздражать ЖКТ, и маринады на основе готовых магазинных соусов, поскольку в них часто бывает избыток соли, сахара и различных добавок.
"Оптимальное время жарки шашлыка составляет 30-40 минут, старайтесь избегать образования жесткой и сильно зажаренной корочки. Рекомендуется удалять ее перед подачей на стол и не употреблять в пищу", - советует эксперт.
Что касается овощей, то для приготовления на огне подойдут любые варианты, но важно следить за способом обжарки, контролировать температуру и избегать обугливания.
"Например, овощи с высоким содержанием сахаров - кукуруза, морковь, свекла - быстро карамелизуются и могут подгорать. Рекомендуется готовить на непрямом жаре, использовать фольгу или предварительное бланширование. Болгарский перец часто доводят до полностью черной кожицы, чтобы потом легче его очистить. Это нормально, если сгоревшую кожуру затем снимают", - рассказала Цвинария.
Она также отметила, что на свежем воздухе люди едят больше, чем дома, так что надо следить не только за качеством шашлыка, но и за количеством. Шашлык - "тяжелая" для усвоения пища, поэтому взрослым без проблем с ЖКТ лучше ограничиться порцией до 250 граммов, а детям - до 150 граммов.
"Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, рекомендуется сочетать мясо со свежими овощами и зеленью и контролировать потребление алкоголя: его избыток часто усиливает аппетит и ведет к перееданию", - подчеркнула Цвинария.
