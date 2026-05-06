БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным "Кулак".

"Военнослужащими подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" было уничтожено более 120 боевиков ВСУ на харьковском направлении за неделю", - сказал "Кулак".

Командир подчеркнул, что артиллерийские расчеты открывают огонь в считаные минуты после получения координат, так как высокая скорость реакции позволяет сохранять жизни российских штурмовиков. Слаженное взаимодействие БПС и артиллерии обеспечивает постоянный огневой контроль над позициями, маршрутами снабжения и районами сосредоточения живой силы и техники ВСУ, добавил он.