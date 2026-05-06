БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным "Кулак".
По его словам, значительная часть потерь ВСУ фиксируется при попытках ротации на позициях. Он отметил, что операторы беспилотников легко обнаруживают разрозненные группы солдат, чья низкая подготовка мешает им эффективно скрываться.
"Военнослужащими подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" было уничтожено более 120 боевиков ВСУ на харьковском направлении за неделю", - сказал "Кулак".
Командир подчеркнул, что артиллерийские расчеты открывают огонь в считаные минуты после получения координат, так как высокая скорость реакции позволяет сохранять жизни российских штурмовиков. Слаженное взаимодействие БПС и артиллерии обеспечивает постоянный огневой контроль над позициями, маршрутами снабжения и районами сосредоточения живой силы и техники ВСУ, добавил он.
