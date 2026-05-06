Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили 120 боевиков ВСУ под Харьковом за неделю - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 06.05.2026
Бойцы "Севера" уничтожили 120 боевиков ВСУ под Харьковом за неделю

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили 120 боевиков ВСУ под Харьковом за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении.
  • Слаженное взаимодействие БПС и артиллерии обеспечивает постоянный огневой контроль над позициями, маршрутами снабжения и районами сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным "Кулак".
По его словам, значительная часть потерь ВСУ фиксируется при попытках ротации на позициях. Он отметил, что операторы беспилотников легко обнаруживают разрозненные группы солдат, чья низкая подготовка мешает им эффективно скрываться.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Бойцы группировки "Север" за сутки уничтожили свыше 100 украинских БПЛА
07:53
"Военнослужащими подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" было уничтожено более 120 боевиков ВСУ на харьковском направлении за неделю", - сказал "Кулак".
Командир подчеркнул, что артиллерийские расчеты открывают огонь в считаные минуты после получения координат, так как высокая скорость реакции позволяет сохранять жизни российских штурмовиков. Слаженное взаимодействие БПС и артиллерии обеспечивает постоянный огневой контроль над позициями, маршрутами снабжения и районами сосредоточения живой силы и техники ВСУ, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала