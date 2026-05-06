Вучич передал послу России письмо с поздравлениями Путину с Днем Победы

БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что передал послу РФ Александру Боцан-Харченко письмо с поздравлением российскому лидеру Владимиру Путину с Днем Победы над фашизмом 9 мая.
"Послу я передал письмо для президента РФ Владимира Путина, которого поздравил с Днем Победы, одним из самых светлых праздников в истории человечества, с посланием, что 9 мая остается вечным символом непокорности и героизма наших народов. Я отметил, что наша обязанность – сохранить память о всех жертвах, которые отдали жизни за справедливость и правду, и что Сербия не допустит попыток ревизии истории", - написал президент Сербии в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
