Семенович рассказала, когда может дать большой сольный концерт

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович в интервью РИА Новости рассказала, что может дать большой сольный концерт в следующем году.

В последний раз Семенович выступала с сольным концертом в Москве летом 2025 года. Артистка исполнила свои хиты и популярные песни из репертуара группы "Блестящие".

"Сольный концерт - это большая, колоссальная работа. Просто сделать большой сольный концерт абы как, мне не хочется. Я - перфекционист: если делаю что-то, то делаю это хорошо. Может быть, в следующем году я вернусь к сольным концертам", - сказала она, отвечая на вопрос о том, почему не очень часто дает сольные концерт и когда может состояться ее следующий большой концерт.

Семенович отметила, что на данный момент она занята в различных проектах, в частности, касающихся вопросов сохранения экологии и поддержки участников специальной военной операции.

"Сейчас много времени занимает другая работа - и радио, и песни, и поездки к нашим бойцам. Мне кажется, это первостепенно. Ну и, конечно, вопросы экологии сейчас меня тоже очень волнуют", - добавила она.