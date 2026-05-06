Рейтинг@Mail.ru
Семенович рассказала, когда может дать большой сольный концерт - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
09:24 06.05.2026
Семенович рассказала, когда может дать большой сольный концерт

Семенович может дать большой сольный концерт в следующем году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПевица Анна Семенович
Певица Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Певица Анна Семенович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Семенович рассказала, что может дать большой сольный концерт в следующем году.
  • Последний сольный концерт певицы в Москве состоялся летом 2025 года.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович в интервью РИА Новости рассказала, что может дать большой сольный концерт в следующем году.
В последний раз Семенович выступала с сольным концертом в Москве летом 2025 года. Артистка исполнила свои хиты и популярные песни из репертуара группы "Блестящие".
Участницы группы Блестящие Марина Бережная, Ксения Новикова, Надя Ручка и Анна Дубовицкая (слева направо) выступают на XI церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Куда пропали солистки группы "Блестящие" и как сложились их судьбы
27 мая 2025, 19:35
"Сольный концерт - это большая, колоссальная работа. Просто сделать большой сольный концерт абы как, мне не хочется. Я - перфекционист: если делаю что-то, то делаю это хорошо. Может быть, в следующем году я вернусь к сольным концертам", - сказала она, отвечая на вопрос о том, почему не очень часто дает сольные концерт и когда может состояться ее следующий большой концерт.
Семенович отметила, что на данный момент она занята в различных проектах, в частности, касающихся вопросов сохранения экологии и поддержки участников специальной военной операции.
"Сейчас много времени занимает другая работа - и радио, и песни, и поездки к нашим бойцам. Мне кажется, это первостепенно. Ну и, конечно, вопросы экологии сейчас меня тоже очень волнуют", - добавила она.
Анна Семенович - певица, актриса и телеведущая, которая пришла в сферу шоубизнеса после завершения спортивной карьеры фигуристки. С 2003 по 2007 году выступала в составе группы "Блестящие", а после занялась сольной карьерой. В 2009 году участвовала в российском отборе на музыкальный конкурс "Евровидение" с композицией "Love Ловила".
Анна Семенович и Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Запивал водку пивом и полз на карачках": как Костомаров изводил Семенович
3 января, 08:00
 
ШоубизМоскваАнна СеменовичНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала