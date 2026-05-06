Семенович рассказала, когда может дать большой сольный концерт

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович в интервью РИА Новости рассказала, что может дать большой сольный концерт в следующем году.
27 мая 2025, 19:35
"Сольный концерт - это большая, колоссальная работа. Просто сделать большой сольный концерт абы как, мне не хочется. Я - перфекционист: если делаю что-то, то делаю это хорошо. Может быть, в следующем году я вернусь к сольным концертам", - сказала она, отвечая на вопрос о том, почему не очень часто дает сольные концерт и когда может состояться ее следующий большой концерт.
Семенович отметила, что на данный момент она занята в различных проектах, в частности, касающихся вопросов сохранения экологии и поддержки участников специальной военной операции.
"Сейчас много времени занимает другая работа - и радио, и песни, и поездки к нашим бойцам. Мне кажется, это первостепенно. Ну и, конечно, вопросы экологии сейчас меня тоже очень волнуют", - добавила она.
Анна Семенович - певица, актриса и телеведущая, которая пришла в сферу шоубизнеса после завершения спортивной карьеры фигуристки. С 2003 по 2007 году выступала в составе группы "Блестящие", а после занялась сольной карьерой. В 2009 году участвовала в российском отборе на музыкальный конкурс "Евровидение" с композицией "Love Ловила".