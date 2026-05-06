10:00 06.05.2026
Новые функции появились в умном доме от "Сбера" после обновления

Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Умный дом от "Сбера" получил весеннее обновление, в нем появились новые функции, гибкое управление и обновленный интерфейс, сообщает пресс-служба "Сбера".
Теперь сценарии для умного дома можно создавать через диалог с умной колонкой "Сбера". ИИ-помощник "ГигаЧат" понимает голосовые команды пользователя и поможет создать даже сложный сценарий.
После обновления появились новые режимы "Я дома"/ "Я не дома", которые позволяют пользователю настраивать сценарии работы устройств в зависимости от нахождения дома. Эти режимы помогают не расходовать электроэнергию и экономить ресурсы.
Кроме того, появилась возможность разделить источники света на основные и дополнительные. Пользователь может гибко настроить каждую световую команду в доме.
"Мы уходим от модели, где пользователь подстраивается под устройства. Теперь наши умные девайсы с "ГигаЧат" сами адаптируются под человека. За последний год пользователи создали более 100 тысяч персональных ИИ-сценариев умного дома", – сказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
Он добавил, что данное обновление является важным шагом к тому, чтобы умный дом еще больше заботился о комфорте и экономил главный ресурс – время и внимание пользователя.
