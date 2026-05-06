Рейтинг@Mail.ru
Саркози получил УДО по делу о тратах избирательной кампании в 2012 году - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 06.05.2026 (обновлено: 21:49 06.05.2026)
Саркози получил УДО по делу о тратах избирательной кампании в 2012 году

RTL: Саркози получил УДО по делу о тратах избирательной кампании 2012 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНиколя Саркози
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Николя Саркози. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года.
  • Бывший президент Франции получил право на условно-досрочное освобождение из-за своего возраста.
  • Он не будет носить электронный браслет.
ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года и не будет носить электронный браслет, с которым он должен был проходить шесть месяцев, сообщила в среду радиостанция RTL со ссылкой на судебный источник.
В ноябре 2025 года Кассационный суд подтвердил вынесенный Саркози приговор по делу, получившему название "Бигмалион" - шесть месяцев условно и столько же с электронным браслетом, а также штраф в размере 3750 евро.
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Саркози назвал жизнь в тюрьме кошмаром
10 ноября 2025, 14:39
"С четверга, 7 мая, бывший президент получил право на условно-досрочное освобождение из-за своего возраста... Таким образом, экс-президент не будет носить электронный браслет", - говорится в материале.
Саркози пытался ранее через суд избежать повторного ношения электронного браслета за счет объединения приговоров по двум разным делам. В 2025 году он чуть более трех месяцев проходил с устройством, которое с него также сняли досрочно из-за его возраста.
Однако, как пишет газета Ouest-France, в марте суд отклонил ходатайство экс-президента, после чего он решил не обжаловать это решение, а подать запрос на получение условно-досрочного освобождения.
Приговор Саркози по делу, получившему известность, как процесс "Бигмалион ", был вынесен в первой инстанции в 2021 году. Согласно обвинению, Саркози потратил на свою кампанию 2012 года 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма - 22,5 миллиона евро. Как следует из приговора, экс-президент знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее, он продолжил предвыборные митинги.
Бывший президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В тюрьме Саркози охраняют полицейские из президентской охраны
21 октября 2025, 23:20
 
В миреФранцияНиколя Саркози
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала