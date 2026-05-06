Саркози получил УДО по делу о тратах избирательной кампании в 2012 году

ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года и не будет носить электронный браслет, с которым он должен был проходить шесть месяцев, сообщила в среду радиостанция RTL со ссылкой на судебный источник.
В ноябре 2025 года Кассационный суд подтвердил вынесенный Саркози приговор по делу, получившему название "Бигмалион" - шесть месяцев условно и столько же с электронным браслетом, а также штраф в размере 3750 евро.
"С четверга, 7 мая, бывший президент получил право на условно-досрочное освобождение из-за своего возраста... Таким образом, экс-президент не будет носить электронный браслет", - говорится в материале.
Саркози пытался ранее через суд избежать повторного ношения электронного браслета за счет объединения приговоров по двум разным делам. В 2025 году он чуть более трех месяцев проходил с устройством, которое с него также сняли досрочно из-за его возраста.
Однако, как пишет газета Ouest-France, в марте суд отклонил ходатайство экс-президента, после чего он решил не обжаловать это решение, а подать запрос на получение условно-досрочного освобождения.
Приговор Саркози по делу, получившему известность, как процесс "Бигмалион ", был вынесен в первой инстанции в 2021 году. Согласно обвинению, Саркози потратил на свою кампанию 2012 года 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма - 22,5 миллиона евро. Как следует из приговора, экс-президент знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее, он продолжил предвыборные митинги.
