Саркози получил УДО по делу о тратах избирательной кампании в 2012 году

ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года и не будет носить электронный браслет, с которым он должен был проходить шесть месяцев, сообщила в среду радиостанция Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года и не будет носить электронный браслет, с которым он должен был проходить шесть месяцев, сообщила в среду радиостанция RTL со ссылкой на судебный источник.

В ноябре 2025 года Кассационный суд подтвердил вынесенный Саркози приговор по делу, получившему название "Бигмалион" - шесть месяцев условно и столько же с электронным браслетом, а также штраф в размере 3750 евро.

"С четверга, 7 мая, бывший президент получил право на условно-досрочное освобождение из-за своего возраста... Таким образом, экс-президент не будет носить электронный браслет", - говорится в материале.

Саркози пытался ранее через суд избежать повторного ношения электронного браслета за счет объединения приговоров по двум разным делам. В 2025 году он чуть более трех месяцев проходил с устройством, которое с него также сняли досрочно из-за его возраста.

Однако, как пишет газета Ouest-France, в марте суд отклонил ходатайство экс-президента, после чего он решил не обжаловать это решение, а подать запрос на получение условно-досрочного освобождения.