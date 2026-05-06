Сальдо объяснил паузу в переговорах по Украине
10:50 06.05.2026 (обновлено: 10:53 06.05.2026)
Сальдо объяснил паузу в переговорах по Украине

Сальдо: переговоры по Украине затягиваются из-за попыток Киева торговаться

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта поставлен на паузу, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
  • Однако, несмотря на готовность России к результативному диалогу, переговоры затягиваются из-за попыток Киева и его западных кураторов торговаться, игнорируя реальное положение дел "на земле".
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта, несмотря на готовность России к результативному диалогу, затягивается из-за попыток Киева и его западных кураторов торговаться, игнорируя реальное положение дел "на земле", считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Переговорный процесс поставлен на паузу, потому что Киев и его западные кураторы все еще пытаются торговаться с реальностью. Россия ясно обозначила свои условия, а Украина продолжает жить лозунгами, которые давно разошлись с положением на земле. Москва и Вашингтон при этом продолжают двусторонние контакты", - сказал Сальдо РИА Новости.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
