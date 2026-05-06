СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта, несмотря на готовность России к результативному диалогу, затягивается из-за попыток Киева и его западных кураторов торговаться, игнорируя реальное положение дел "на земле", считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Переговорный процесс поставлен на паузу, потому что Киев и его западные кураторы все еще пытаются торговаться с реальностью. Россия ясно обозначила свои условия, а Украина продолжает жить лозунгами, которые давно разошлись с положением на земле. Москва и Вашингтон при этом продолжают двусторонние контакты", - сказал Сальдо РИА Новости.