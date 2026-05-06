Сальдо рассказал о тяжелой обстановке в Херсоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Сальдо сообщил о тяжелой обстановке в Херсоне.

Жители города жалуются на давление со стороны ВСУ, облавы ТЦК и размещение военных рядом с гражданской инфраструктурой.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Ситуация в Херсоне становится все более сложной для местных жителей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

"Из Херсона поступают сведения о тяжелой обстановке. Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости", — рассказал он.

По словам главы региона, часть информации идет по закрытым каналам, поэтому он не может раскрывать детали.

« "Безопасность людей на правобережье для нас важнее информационного эффекта", — подчеркнул Сальдо

Ранее он отмечал, что население Херсона сохраняет внутреннюю связь с Россией и не принимает происходящее, в городе живет и действует сопротивление.