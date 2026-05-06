05:46 06.05.2026 (обновлено: 10:43 06.05.2026)
Сальдо рассказал о тяжелой обстановке в Херсоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Ситуация в Херсоне становится все более сложной для местных жителей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
"Из Херсона поступают сведения о тяжелой обстановке. Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости", — рассказал он.
По словам главы региона, часть информации идет по закрытым каналам, поэтому он не может раскрывать детали.
"Безопасность людей на правобережье для нас важнее информационного эффекта", — подчеркнул Сальдо.
Ранее он отмечал, что население Херсона сохраняет внутреннюю связь с Россией и не принимает происходящее, в городе живет и действует сопротивление.
Херсонская область стала регионом страны в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и удерживает правобережье Днепра, включая город Херсон.
