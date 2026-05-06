В Румынии на еврейском кладбище обнаружили могилу Адольфа Гитлера
22:55 06.05.2026
В Румынии на еврейском кладбище обнаружили могилу Адольфа Гитлера

Посольство Израиля в Бухаресте: в Румынии похоронен некий Адольф Гитлер

КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Могила Адольфа Гитлера была обнаружена на еврейском кладбище "Филантропия" в Румынии, речь идет про однофамильца немецкого диктатора, сообщила пресс-служба посольства Израиля в Бухаресте.
"Ашкеназское еврейское кладбище "Филантропия" было открыто в 1865 году и в настоящее время является крупнейшим и старейшим из трех сохранившихся еврейских кладбищ в столице. Есть еще одна деталь, которая может вас удивить: могила с выгравированным именем "Адольф Гитлер", - говорится на странице посольства в соцсети X.
Представители дипмиссии уточнили, что речь идет о еврейском шляпнике австрийского происхождения.
Открытие было сделано во время визита на кладбище с исследовательскими целями координатора Центра еврейских исследований имени Гольдштейна Горена при факультете литературы Бухарестского университета доктора Фелисии Вальдман.
