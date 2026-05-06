В Госдуме назвали преимущество цифрового рубля

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ключевым преимуществом цифрового рубля являются мгновенные платежи между платформами центральных банков России и стран-партнеров, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.

"В отличие от традиционных переводов, которые идут через цепочку зарубежных банков-корреспондентов, цифровая валюта позволяет проводить платежи напрямую между платформами центральных банков России и стран-партнеров. Ключевое преимущество - мгновенность расчетов. Платежи проводятся в режиме реального времени без задержек, которые раньше могли растягиваться на несколько дней и даже недель", - рассказал парламентарий интернет-порталу NEWS.ru

Депутат добавил, что цифровой рубль в 2026 году уже стал стандартом для внешнеторговых операций российского бизнеса с азиатскими странами.

Теперь, по его словам, перевод цифровой валюты осуществляется не через единый мировой центр, а напрямую между национальными регуляторами. Это исключает посредников, делая экономические отношения между Россией и ее партнерами менее уязвимыми к санкциям и случайным задержкам со стороны третьих стран.