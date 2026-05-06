Рубио заявил о красном кресте, поставленном на журналистах пула Белого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио подменял пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт на брифинге и пошутил, что некоторые журналисты из пресс-пула Белого дома помечены "красным крестом" на карте зала.
- По ходу брифинга Рубио несколько раз шутил о том, что к формату общения с прессой он не привык.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио пошутил, что некоторые журналисты из пресс-пула Белого дома помечены "красным крестом".
Во вторник госсекретарь подменял пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, находящуюся в декрете, на брифинге. В ходе общения с прессой он регулярно путался в правилах проведения брифингов Белого дома и не всегда знал, как назвать того или иного журналиста, или дать ему или ей слово.
"Я учусь. Мне дали небольшую карту (зала - ред.). Я не знаю, куда я ее положил. Некоторые из вас на ней помечены красными крестиками", - сказал Рубио, добавив, однако, что это шутка.
Чтобы еще раз доказать, что негативных эмоций к представителям прессы он не испытывает, по ходу брифинга Рубио несколько раз шутил о том, что к такому формату он не привык, а после завершения пресс-конференции покинул зал с поднятыми вверх большими пальцами.
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США
12 ноября 2025, 21:35