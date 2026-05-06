ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио отказался раскрыть свой диджейский псевдоним, отметив, что американцы к такому не готовы.
Рубио ранее попробовал себя в качестве диджея на свадьбе, соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях.
"Многие хотят знать: какой у вас диджейский псевдоним?" – спросили у Рубио в ходе брифинга в Белом доме.
"Мой диджейский псевдоним?" – переспросил Рубио.
"Ваш диджейский псевдоним", – продолжила журналистка.
"Вы не готовы к моему диджейскому псевдониму", – с улыбкой ответил госсекретарь.
