Рейтинг@Mail.ru
Рубио отказался раскрыть свой диджейский псевдоним - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 06.05.2026 (обновлено: 00:37 06.05.2026)
Рубио отказался раскрыть свой диджейский псевдоним

Рубио не раскрыл диджейский псевдоним, отметив, что американцы к этому не готовы

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе.
  • Он отказался раскрыть свой диджейский псевдоним, заявив, что американцы к этому не готовы.
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио отказался раскрыть свой диджейский псевдоним, отметив, что американцы к такому не готовы.
Рубио ранее попробовал себя в качестве диджея на свадьбе, соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях.
"Многие хотят знать: какой у вас диджейский псевдоним?" – спросили у Рубио в ходе брифинга в Белом доме.
"Мой диджейский псевдоним?" – переспросил Рубио.
"Ваш диджейский псевдоним", – продолжила журналистка.
"Вы не готовы к моему диджейскому псевдониму", – с улыбкой ответил госсекретарь.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США
12 ноября 2025, 21:35
 
В миреМарко РубиоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала