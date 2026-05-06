В РСА рассказали, что делать при ДТП в условиях неработающего интернета

Краткий пересказ от РИА ИИ В условиях неработающего интернета невозможно использовать электронный сервис "Оформление европротокола онлайн" для оформления документов о ДТП, поэтому автовладельцам стоит заранее позаботиться о наличии бумажных бланков.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Оформление ДТП может стать сложнее в условиях ограничений работы интернета: в частности, будет невозможно сделать удаленную фотофиксацию повреждений, что часто требуется при оформлении аварии по европротоколу, поэтому автовладельцам стоит заранее позаботиться о наличии бумажных бланков, а при необходимости - вызывать на место аварии сотрудников ГАИ, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

"Если интернет не работает, то и электронный сервис "Оформление европротокола онлайн" не может быть использован для оформления документов о ДТП", - предупредили в РСА.

Страховщики напоминают, что оформить извещение о ДТП всегда можно на бумажном бланке, который может предоставить страховая компания. Но каждому водителю стоит заранее позаботиться, чтобы такой бланк был с собой.

"Однако в процедуре европротокола важную роль играет фотофиксация данных о ДТП, которая выполняется с помощью мобильного приложения, и здесь обмен данными по интернету играет ключевую роль", - напомнили в РСА.

Так, лимит выплаты по О САГО при оформлении извещения о ДТП без разногласий составляет всего 100 тысяч рублей без фотофиксации и 400 тысяч рублей, если фотофиксация выполнена. При оформлении извещения о ДТП с указанием на наличие разногласий выплаты без фотофиксации не будет, а если она выполнена, то лимит – 200 тысяч рублей.

"Это означает, что нужно оценить ситуацию, которая возникла в результате ДТП. Если повреждения совсем небольшие, а оба водителя не имеют разногласий, то оформляется извещение на бланке, и этого достаточно. Но если лимита в 100 тысяч рублей не хватает, а фотофиксацию сделать невозможно, то нужно, следуя пункту 2.6.1 Правил дорожного движения, сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП", - советуют страховщики.

В союзе не исключили, что сотрудник полиции в этом случае предложит оформить аварию по европротоколу. "Тогда нужно пояснить, что извещение на бланке можно написать, разногласий нет, но без фотофиксации лимит выплаты будет недостаточен, поэтому обязательно нужно оформление документа ГАИ ", - объяснили в РСА.

А если водители не могут договориться и разногласия сохраняются, то без фотофиксации европротокол не применяется при любом размере ущерба.