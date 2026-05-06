09:41 06.05.2026 (обновлено: 10:13 06.05.2026)
РСА посоветовал водителям иметь под рукой бумажную версию ОСАГО

Оформление ОСАГО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский союз автостраховщиков посоветовал водителям иметь под рукой бумажную версию полиса ОСАГО.
  • Это необходимо на случай ограничений в работе интернета, чтобы водитель мог доказать наличие страховки.
  • Также желательно иметь контакты страховой компании для оперативного информирования о ДТП.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Автовладельцам следует иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"В связи с ограничениями в работе интернета может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно иметь", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, у водителя всегда должны быть контакты его страховой компании, чтобы можно было оперативно сообщить о ДТП или получить консультацию страховщика.
В начале недели крупнейшие операторы связи предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая. Причиной назывались соображения безопасности. Утром 5 мая в Москве в течение нескольких часов не работал мобильный интернет и не доходили СМС. Не получалось и войти без Wi-Fi в различные сервисы белого списка.
