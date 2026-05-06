Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Росстат зафиксировал первую в 2026-м недельную дефляцию на уровне 0,02%.

Последний раз недельная дефляция регистрировалась в начале сентября прошлого года: на неделе с 26 августа по 1 сентября она составила 0,08%.

"За период с 28 апреля по 4 мая 2026-го индекс потребительских цен, по оценке Росстата , составил 99,98%, с начала месяца — 99,99%, с начала года — 103,19%", — говорится в документе.

Продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию. За отчетный период оно в среднем составило 2,7% после 1,6% за неделю с 21 по 27 апреля. Сильнее всего подешевели огурцы и помидоры — на 11,6% и 7,5%. Также снизились цены на бананы (на 0,5%) и яблоки (на 0,1%). Выросли цены на капусту — на 2,8%, лук — на 1,3%, свеклу и морковь — на 1,0%.

Среди продуктов подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,6%; мясо кур — на 0,5%; гречка — на 0,4%; сахар — на 0,3%; говядина, мороженая рыба, сыры — на 0,2%; маргарин, подсолнечное масло, кефир, творог, овощные консервы для детского питания, мука и пшеничный хлеб, вермишель и чай — на 0,1%.

В то же время подешевели яйца — на один процент; вареные колбасы и рис — на 0,4%; свинина и сосиски, сардельки — на 0,3%; мясные консервы для детского питания и соль — на 0,2%; полукопченые и варено-копченые колбасы, молоко (ультрапастеризованное), сливочное масло, макаронные изделия и печенье — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички — на один процент; зубные щетки — на 0,6%; зубные пасты — на 0,3%; туалетная бумага, пеленки для новорожденных, детские подгузники, гигиенические прокладки — на 0,2%; туалетное мыло — на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки и хозяйственное мыло — на 0,2% и 0,1% соответственно.

Телевизоры за отчетный период подешевели на 0,9%, электропылесосы — на 0,7%, смартфоны — на 0,2%. Цены на иностранные и отечественные легковые автомобили остались на прежнем уровне. Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%.