Россия сорвала джекпот там, где никто не ждал

В Ормузском проливе опять становится горячо. Сначала иранцы обстреляли американские военные корабли, пытавшиеся поиграть в объявленную Трампом операцию "Проект Свобода", — и те отошли. Потом американцы со зла расстреляли два гражданских катера Ирана — погибло не меньше пяти человек.

Далее на сцену вышел американский адмирал Брэд Купер и заныл, что нехорошие иранцы обстреливают ракетами военные корабли США. Это же нечестно! Руководство КСИР сухо пояснило, что выстрелы были предупредительными и в следующий раз все будет хуже.

Короче, пробка в Ормузском проливе не рассосалась, операция "Проект Свобода" не задалась. ВМС США не сумели выполнить задачу по освобождению пролива для прохода коммерческих судов и перешли к мелкому пиратству — такому же, какое они ведут на Карибах.

Как результат — вчера цены на нефть выросли еще на пять процентов, давно оставив позади стодолларовый рубеж. И тут уже схватились за голову американцы. Краткий ценовой шок был бы на руку их экспортерам, однако вся иранская авантюра затевалась в расчете на то, что цены на нефть взлетят, а потом так же резко опустятся — после поражения Ирана. Это была классическая краткосрочная спекуляция.

Но Иран имеет наглость не проигрывать, а пулять ракетами по военным кораблям США. Цены на нефть продолжают уверенный рост, и планка в 200 долларов уже не кажется фантастикой. И вот тут стало больно уже американской экономике.

К плачущему адмиралу присоединились стонущие экономисты.

"Рынок не выкупает план Трампа по Ормузу" — это CNN.

"Нас ждет бензин по пять долларов за галлон" — мнение JP Morgan.

"Американская экономика была неустойчивой еще до иранской войны. Теперь она в беде", — жестит американский Совет по международным отношениям — детище создавших ФРС олигархических семей, который издает известный журнал Foreign Affairs.

Заметьте: это не фальшивая паника демократических СМИ, настроенных против Трампа, это мнение экономических тяжеловесов — Морганов, Рокфеллеров, Варбургов, реально контролирующих экономику США.

Издание The Hill добавляет жару: нефтеемкость промпроизводства Соединенных Штатов настолько высока, что рост цен на углеводороды еще больше разгонит инфляцию и приведет к росту цен на все — от попкорна до туалетной бумаги.

А то, что рынок акций США растет, игнорируя реальность за окном и на АЗС, обещает сделать грядущий крах еще более оглушительным. Как изящно выражаются в CNBC, "рынки, как лунатики, бредут к рецессии, вызванной шоком нефтяных цен".

И тут наконец-то до них дошло. Нефтяной шок, столь старательно организованный Вашингтоном, оказался на руку Москве как крупнейшему чистому нетто-экспортеру углеводородов.

Кто там говорил про то, что "экономике России осталось три дня"? Поменяйте "Россию" на США и их энергозависимых вассалов.

Сегодня западные страны втайне друг от друга закупаются российскими углеводородами и платят рыночную цену, позабыв про свои санкции. Российская нефть Urals продается дороже Brent. Президента Путина нетерпеливо зазывают на саммит "Большой двадцатки": без России миру в грядущем кризисе просто не выжить.

"Вашингтон устроил энергетический кризис, единственный выход из которого — Москва, — осознало в приступе искренности американское издание The Hill. — Вашингтону не только не удалось заставить Тегеран капитулировать — он создал условия для процветания России. В результате он рискует за считаные месяцы полностью свести на нет давнее экономическое давление на Москву".

Дело не только в сверхдоходах России последних месяцев — хотя и они важны, будем честны. Только за апрель налоговые поступления в наш бюджет от нефтянки выросли с 327 до 700 миллиардов рублей. Это хорошая, годная цифра. Но главное — в будущем.

Рецессия в США, которая превзойдет по масштабу Великую депрессию столетней давности, ударит рикошетом по всей мировой экономике. Единственной спасительницей стран и народов от голода и нищеты в этих условиях сможет стать только Россия с ее неоскудевающим экспортом.