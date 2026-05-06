Россияне стали чаще использовать СМС из-за ограничений мобильного интернета - РИА Новости, 06.05.2026
10:04 06.05.2026
Кусков: россияне стали чаще использовать СМС из-за ограничений интернета

Смартфон в руке девушки. Архивное фото
  • Россияне стали чаще пользоваться СМС по итогам первых майских праздников, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
  • Увеличение составило 25–30 % еще до наступления праздников и дополнительно выросло на 5–10 % на фоне ограничений мобильного интернета в столице.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне стали чаще пользоваться смс по итогам первых майских праздников на фоне ограничений мобильного интернета в столице и некоторых регионах, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
"Учитывая те ограничения, которые стали возникать в регионах и в Москве в обыкновенный период, и в том числе в майские праздники, конечно же", - сообщил он, отвечая на вопрос, стали ли россияне чаще пользоваться смс по итогам первых майских выходных.
Так, он отметил, что увеличение в этом году было замечено еще до наступления праздников на 25-30%. Но также Кусков добавил, что "учитывая праздники, выезды на природу" к этим 25-30% прибавились еще 5-10% дополнительно.
В начале недели "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работал, а смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получалось.
Позже Минцифры России заявило, что согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.
