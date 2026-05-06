Российский суд не стал выдворять украинца из-за угрозы мобилизации в ВСУ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский суд не стал выдворять из страны гражданина Украины за нарушение миграционного законодательства, учтя, что на родине его заставят воевать за ВСУ против России, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В случае его возврата на территорию Украины… он незамедлительно может быть призван в ряды СВУ и, соответственно, он не только не сможет вернуться на территорию РФ, где у него имеется завещанное ему от своей матери имущество, а также где проживает его сестра, но и может быть вынужден участвовать в военных действиях со стороны Украины против Российской Федерации, где он находится в настоящее время более двенадцати лет", - установил суд.