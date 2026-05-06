06:33 06.05.2026 (обновлено: 11:10 06.05.2026)
Российский суд не стал выдворять украинца из-за угрозы мобилизации в ВСУ

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
  • Российский суд не стал выдворять из страны гражданина Украины за нарушение миграционного законодательства.
  • Суд учел, что на родине мужчину могут принудительно мобилизовать в ВСУ для участия в военных действиях против России.
  • Штраф гражданину Украины увеличили до 40 тысяч рублей, решение об административном выдворении из постановления убрали.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский суд не стал выдворять из страны гражданина Украины за нарушение миграционного законодательства, учтя, что на родине его заставят воевать за ВСУ против России, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что гражданин Украины работал на животноводческой ферме в Кабардино-Балкарии, однако с 2018 года не оформлял документы, подтверждающие его право пребывания в России. Постановлением МВД мужчину оштрафовали за нарушение миграционного законодательства на 2 тысячи рублей с административным принудительным выдворением за пределы РФ.
Он оспорил это решение в суде, в жалобе указал, что с 2014 года находится в России, где проживают его мать и сестра. Документами не занимался, но твердо намерен узаконить пребывание на территории России. Мужчина подчеркнул, что считает себя беженцем, а в случае выдворения "может быть принудительно мобилизован в ВСУ против Российской Федерации". При этом вину в самом правонарушении он полностью признал и заявил, что раскаивается.
"В случае его возврата на территорию Украины… он незамедлительно может быть призван в ряды СВУ и, соответственно, он не только не сможет вернуться на территорию РФ, где у него имеется завещанное ему от своей матери имущество, а также где проживает его сестра, но и может быть вынужден участвовать в военных действиях со стороны Украины против Российской Федерации, где он находится в настоящее время более двенадцати лет", - установил суд.
Штраф гражданину Украины увеличили до 40 тысяч рублей, при этом суд убрал из постановления решение об административном выдворении. Мужчину также освободили из центра временного содержания иностранных граждан МВД по КБР, заключается в материалах.
