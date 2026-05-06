В Латвии потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь.

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Власти латвийского Даугавпилса под предлогом технических неполадок потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь, заявил РИА Новости эстонский активист Максим Ревва.

Он сообщил, что власти города объяснили неработающий Вечный огонь на мемориале, посвященном советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944 года, техническими проблемами.