Рейтинг@Mail.ru
В Латвии потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 06.05.2026 (обновлено: 14:54 06.05.2026)
В Латвии потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь

Ревва: Власти Латвии потушили Вечный огонь в Даугавпилсе под предлогом неполадок

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкВечный огонь у мемориала советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе
Вечный огонь у мемориала советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вечный огонь у мемориала советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Латвии потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь.
  • Власти Даугавпилса объяснили это техническими проблемами, но эстонский активист Максим Ревва считает, что это связано с политикой.
  • Депутат городского собрания Юрий Зайцев, по инициативе которого Вечный огонь был установлен, попытался воспротивиться действиям властей, но служба госбезопасности Латвии с ним провела беседу.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Власти латвийского Даугавпилса под предлогом технических неполадок потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь, заявил РИА Новости эстонский активист Максим Ревва.
Как сообщило ранее в среду агентство Sputnik Латвия, жителей города Даугавпилс не пустят на возложение цветов 9 мая к мемориалу советским воинам с Вечным огнем, полиция огородила объект "по соображениям безопасности". В середине апреля депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские правоохранители должны объявить в международный розыск тех, кто хочет снести Вечный огонь в Даугавпилсе.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Полиция Латвии завела дело на депутата из-за плаката на русском зыке
5 мая, 17:56
"Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь – единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит. Примерно с марта месяца его запретили", - сказал Ревва.
Он сообщил, что власти города объяснили неработающий Вечный огонь на мемориале, посвященном советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944 года, техническими проблемами.
"Это, скорее всего, связано с политикой", - уверен Ревва.
По официальной версии властей, говорит активист, в одном из вентилей, откуда подается газ, произошло возгорание и последующий взрыв. По его словам, мэр Даугавпилса пообещал восстановить символ о павших в бою героях, но в конечном итоге газовое оборудование убрали. "И вот теперь огонь не горит", - посетовал Ревва. Он также рассказал, что депутат городского собрания Юрий Зайцев, по инициативе которого Вечный огонь бы установлен, попытался воспротивиться действиям властей, но служба госбезопасности Латвии с ним тут же провела беседу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В Латвии наказывают людей за поздравления с 9 мая, заявил экс-депутат
4 мая, 00:24
 
В миреДаугавпилсБалтияЛатвияАндрей КолесниковЮрий ЗайцевГосдума РФSputnik ЛатвияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала