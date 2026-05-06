В Латвии потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь.

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Власти латвийского Даугавпилса под предлогом технических неполадок потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь, заявил РИА Новости эстонский активист Максим Ревва.
Как сообщило ранее в среду агентство Sputnik Латвия, жителей города Даугавпилс не пустят на возложение цветов 9 мая к мемориалу советским воинам с Вечным огнем, полиция огородила объект "по соображениям безопасности". В середине апреля депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские правоохранители должны объявить в международный розыск тех, кто хочет снести Вечный огонь в Даугавпилсе.
"Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь – единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит. Примерно с марта месяца его запретили", - сказал Ревва.
Он сообщил, что власти города объяснили неработающий Вечный огонь на мемориале, посвященном советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944 года, техническими проблемами.
"Это, скорее всего, связано с политикой", - уверен Ревва.
По официальной версии властей, говорит активист, в одном из вентилей, откуда подается газ, произошло возгорание и последующий взрыв. По его словам, мэр Даугавпилса пообещал восстановить символ о павших в бою героях, но в конечном итоге газовое оборудование убрали. "И вот теперь огонь не горит", - посетовал Ревва. Он также рассказал, что депутат городского собрания Юрий Зайцев, по инициативе которого Вечный огонь бы установлен, попытался воспротивиться действиям властей, но служба госбезопасности Латвии с ним тут же провела беседу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.