Решетников и Бречалов посетили площадку будущей ОЭЗ в Удмуртии

Удмуртская Республика
 
13:28 06.05.2026
УФА, 6 мая – РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Удмуртии Александр Бречалов посетили площадку будущей особой экономической зоны в Завьяловском районе, где создают транспортную и инженерную инфраструктуру, возводят очистные сооружения и завершают проектирование сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Решетников прибыл в Удмуртию с рабочим визитом в среду.
"Первым пунктом рабочей поездки Максима Решетникова стала площадка будущей особой экономической зоны "Ижевск". Создание и развитие преференциальных режимов в регионах входит в задачи национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина", - сообщает пресс-служба.
Зона с особым экономическим статусом будет располагаться в Завьяловском районе недалеко от деревни Большая Венья. Строительством инфраструктуры и управлением ОЭЗ "Ижевск" будет заниматься управляющая компания "Промпарк" под руководством министерства экономики Удмуртии. Сейчас на территории будущей ОЭЗ создают транспортную и инженерную инфраструктуру, возводят локальные очистные сооружения, завершают проектирование сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения, рассказали в пресс-службе.
"Инструмент особых экономических зон зарекомендовал себя как эффективный способ привлечения инвестиций в экономику регионов. Удмуртии предстоит доработка заявки, так как повышаются требования к созданию и развитию ОЭЗ. Правительство поддержало предложения по донастройке механизма, чтобы повысить эффективность его работы, снизить риски затягивания проектов и ускорить отдачу от их реализации", — приводятся слова Решетникова.
В сообщении отмечается, что создание особой экономической зоны в Удмуртии – запрос бизнеса. ОЭЗ позволит инвесторам сократить расходы на запуск новых производств, что снизит себестоимость продукции. Предприниматели получат площадки с готовой инфраструктурой и льготный режим налогообложения. На территории ОЭЗ "Ижевск" предполагается установление льготных ставок по налогу на прибыль организаций, НДС, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу и по страховым взносам.
"Чтобы обрабатывающих, высокотехнологичных и инновационных предприятий было больше, необходимо создавать условия. Об этом говорили с Максимом Геннадьевичем. Речь о создании особой экономической зоны. Сегодня побывали на площадке. Сейчас в рабочем режиме решаем возникающие вопросы, вносим правки. На данный момент есть уже 5 потенциальных резидентов ОЭЗ. Один из них – "РусТехнологии Ижевск" с проектом комбината по обработке рулонной стали – уже готовится к запуску", — прокомментировал Александр Бречалов.
Соглашение о строительстве завода было подписано во время Петербургского международного экономического форума главой региона Александром Бречаловым и руководством компании. Здание будущего производства полимерной оцинкованной рулонной стали начали строить в конце 2024 года. Уже в мае здесь стартуют пусконаладочные работы. Комбинат готов принять 500 сотрудников. Открыты вакансии электромонтажников, слесарей, упаковщиков, операторов производственных линий, сообщили в пресс-службе.
"Когда завод выйдет на полную мощность, будем производить 350 тысяч тонн готовой продукции в год. Это покроет потребность Удмуртии и близлежащих регионов. Наша продукция направлена на два сектора экономики: строительство (это кровля, профнастил, сэндвич-панели) и производство бытовой техники", — цитирует пресс-служба генерального директора объединенной компании "РусТехнологии Ижевск" Улана Медербекова.
По предварительным прогнозам, к 2035 году количество резидентов ОЭЗ вырастет до 10. В Удмуртии уже запущены 2 технопарка и 2 индустриальных парка, еще один инвестор сейчас строит парк в Завьяловском районе, добавили в пресс-службе.
