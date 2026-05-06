ПВО сбила 46 украинских БПЛА над российскими регионами за 13 часов

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Средства ПВО за 13 часов уничтожили 46 украинских беспилотников над восемью регионами России, сообщило Минобороны Российской Федерации.
"Шестого мая с 08.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Адыгея", - говорится в сообщении министерства.