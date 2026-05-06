Приставы не смогут взыскивать долги с компенсаций раненых участников СВО - РИА Новости, 06.05.2026
00:08 06.05.2026
Приставы не смогут взыскивать долги с компенсаций раненых участников СВО

Компенсации бойцов СВО включены в перечень доходов, защищенных от взыскания

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В перечень доходов, защищенных от взыскания, внесены компенсации расходов на реабилитацию для людей с инвалидностью.
  • Также приставы не смогут взыскивать ежегодную денежную компенсацию инвалиду расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Судебные приставы теперь не смогут взыскивать долги с компенсаций получивших ранения участников СВО, соответствующий закон вступает в силу в среду.
Теперь в перечень доходов, защищенных от взыскания по исполнительным документам, внесены и компенсации расходов на реабилитацию, которые государство выплачивает людям с инвалидностью. В частности, это касается выплат, которые полагаются бойцам СВО, получившим ранения.
Так, от взыскания за долги, в частности, будут защищены компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами, в том числе принимавшими участие в специальной военной операции, технические средства реабилитации или соответствующие услуги, оплаченные ими за собственный счет, либо за самостоятельно приобретенные ветераном протезы и протезно-ортопедические изделия, сообщали в Госдуме.
Кроме того, взыскание не может быть обращено и на компенсацию оплаты проезда к организации, в которую выдано направление на получение технического средства реабилитации. Также приставы не смогут взыскивать ежегодную денежную компенсацию инвалиду расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника.
