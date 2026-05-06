13:59 06.05.2026 (обновлено: 14:02 06.05.2026)
Суд приговорил стрелка-санитара запрещенного нацбата к 22 годам тюрьмы

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
  • Южный окружной военный суд приговорил стрелка-санитара штурмового взвода запрещенного террористического батальона к 22 годам лишения свободы.
  • Романа Клюкина признали виновным в участии в запрещенной организации и в сборе и передаче сведений о ВС РФ, участвующих в наступательных действиях в Великой Новоселке.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил стрелка-санитара штурмового взвода запрещенного террористического батальона к 22 годам лишения свободы, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
По его данным, в 2015 году под предлогом необходимости блокады Крыма был сформирован "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. В его состав входит 48-й отдельный штурмовой батальон имени Номана Челебиджихана* (48 ОШБ).
Суд установил, что 16 октября 2024 года Роман Клюкин, находясь в пункте дислокации 48 ОШБ в Запорожье, был обеспечен обмундированием и в тот же день прибыл в район сосредоточения подразделений батальона. В конце октября Клюкин подписал контракт о прохождении службы в 48 ОШБ.
С 30 октября 2024 по 7 марта 2025 года он участвовал в деятельности организации, в том числе исполнял обязанности стрелка-санитара штурмового взвода, отметили в суде. Кроме того, в конце 2024 года он получил задание собирать и передавать сведения о подразделениях ВС РФ, участвующих в наступательных действиях в поселке Великая Новоселка, что он и делал с 18 по 27 января 2025 года.
В судебном заседании Клюкин вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Минобороны РФ сообщало об освобождении Великой Новоселки, расположенной в ДНР вблизи Запорожской области, 26 января 2025 года.
* Террористичнеская организация, запрещенная на территории России
