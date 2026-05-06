Юрист рассказал о сокращенном предпраздничном рабочем дне в мае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продолжительность рабочего дня 8 мая должна быть сокращена на час.
- Если рабочий день не удается сократить, сотруднику либо дают дополнительное время для отдыха, либо оплачивают переработку по правилам сверхурочной работы.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня в пятницу, 8 мая, перед Днем Победы должна быть сокращена на час, рассказал РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Продолжительность рабочего дня в предпраздничный день уменьшается на один час в соответствии с положениями статьи 95 Трудового кодекса РФ", - рассказал собеседник агентства.
Он объяснил, что если сократить рабочий день у предприятия не получается, сотруднику либо дают дополнительное время для отдыха, либо оплачивают переработку по правилам сверхурочной работы.
