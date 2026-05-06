Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о сокращенном предпраздничном рабочем дне в мае - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 06.05.2026
Юрист рассказал о сокращенном предпраздничном рабочем дне в мае

РИА Новости: рабочий день перед Днем Победы должен быть сокращен на час

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудница в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продолжительность рабочего дня 8 мая должна быть сокращена на час.
  • Если рабочий день не удается сократить, сотруднику либо дают дополнительное время для отдыха, либо оплачивают переработку по правилам сверхурочной работы.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня в пятницу, 8 мая, перед Днем Победы должна быть сокращена на час, рассказал РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Продолжительность рабочего дня в предпраздничный день уменьшается на один час в соответствии с положениями статьи 95 Трудового кодекса РФ", - рассказал собеседник агентства.
Он объяснил, что если сократить рабочий день у предприятия не получается, сотруднику либо дают дополнительное время для отдыха, либо оплачивают переработку по правилам сверхурочной работы.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
ОбществоДень ПобедыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала