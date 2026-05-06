Сикорский: Польша простит Фицо за визит в Россию, если он поможет Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша готова "простить" премьер-министра Словакии Роберта Фицо за визит в РФ на День Победы, если он разблокирует помощь Украине.
- Премьер-министр Словакии в последнее время не сообщал о том, что блокирует какую-либо помощь Украине со стороны Европейского союза, однако Братислава не поставляет бесплатно оружие Киеву и не участвует в европейском кредите для Украины на 90 миллиардов евро.
БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Польша готова "простить" премьер-министра Словакии Роберта Фицо за визит в РФ на День Победы, если он разблокирует помощь Украине, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
"Пару дней назад я читал интервью с премьером Фицо. Оно прозвучало позитивно. Если он разблокирует помощь Украине, но вместе с тем поедет в Россию, возможно мы сможем ему это простить", - сказал Сикорский на конференции Defence24 Days в Варшаве, его слова приводит словацкое издание Denník N в среду.
Премьер-министр Словакии в последнее время не сообщал о том, что блокирует какую-либо помощь Украине со стороны Европейского союза. Братислава при этом не поставляет бесплатно оружие Киеву и не участвует в европейском кредите для Украины на 90 миллиардов евро.
Фицо планирует посетить Москву 9 мая по случаю Дня Победы, он также рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в этот день.
В апреле Фицо сообщил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна тогда же заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку словацких властей на перелет в РФ рассматривала и Польша.