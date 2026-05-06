Краткий пересказ от РИА ИИ Польские пограничники свободно пропустили украинцев, устроивших теракт на газопроводах "Северный поток", не проверив их багаж должным образом.

Террористы перевозили большое количество багажа, включая гидрокостюмы, ребризеры и баллоны со взрывчаткой.

Организатор операции обеспечил беспрепятственный проезд группы дайверов, позвонив ответственному офицеру пограничной службы.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Польские пограничники свободно пропустили украинцев, устроивших теракт на газопроводах Северные потоки", не проверив их багаж должным образом, что позволило провести взрывчатку, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.

Книга под названием "Подрыв "Северного поток а": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства теракта и его последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.

По информации Панчевски, террористам нужно было взять с собой огромное количество багажа. Дайверы перевозили гидрокостюмы и ребризеры весом почти 40 килограммов, а женщине в составе группы с позывным "Фрейя", которая не пользовалась ребризером, требовались десятки баллонов весом около 10 килограммов каждый.

Как пишет журналист, у террористов было как минимум восемь баллонов со взрывчаткой для двух ниток газопровода "Северный поток" - "каждый весом от тридцати до сорока килограммов".

"Фрейя" должна была ехать первой на Ford Tourneo с еще одним участником группы за рулем и взрывчаткой в багаже. При пересечении границы 22 августа они выдавали себя за пару. Отмечается, что организатор операции с позывным "Генерал" заранее обеспечил беспрепятственный проезд группы дайверов с большим количеством снаряжения, позвонив ответственному офицеру пограничной службы на месте.

В свою очередь, уже польские пограничники проверяли машину с собаками, но ничего не обнаружили, пишет журналист. Он предположил, что взрывчатка не имела запаха, баллоны были тщательно запечатаны, а собаки, возможно, не были обучены на этот тип веществ.

"К их машине подошла сотрудница службы и спросила, есть ли при них какие-нибудь сувениры с поля боя, может быть, пули или оружие. "Фрейя" рассмеялась. Нет, никаких сувениров. Сотрудница осмотрела десятки баллонов и сухие гидрокостюмы. Баллоны со взрывчаткой были примерно в четыре раза тяжелее остальных, но никому не пришло в голову это проверить", - сообщает Панчевски.

Легенда украинцев заключалась в том, что у них якобы была школа дайвинга и магазин снаряжения, но после начала конфликта на Украине они якобы разорились и теперь пытаются распродать запасы оборудования за границей. Границу террористы пересекали с настоящими украинскими паспортами, но под вымышленными именами. В Польше находилась конспиративная квартира, там же они получили европейские удостоверения личности.

В Польше по просьбе властей Германии 1 октября 2025 года был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит только Киев , нужна проверка версии о причастности к ним западных спецслужб.