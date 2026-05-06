18:52 06.05.2026

Всероссийский детский Победный хор выступил в парке "Патриот" в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийский детский Победный хор выступил в парке "Патриот" в Подмосковье.
  • В день памяти великомученика Георгия Победоносца литургию в главном храме Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
  • В мероприятии приняли участие 47 детских и подростковых певческих коллективов.
КУБИНКА, 6 мая - РИА Новости. Участники Всероссийского детского Победного хора выступили в день Георгия Победоносца в парке "Патриот" в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Русская православная церковь (РПЦ) в среду отмечает память великомученика Георгия Победоносца. В этот день литургию в главном храме Вооруженных сил РФ, расположенном в парке "Патриот", возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В Победном хоре, сообщили ранее в церковно-общественном совете при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, приняли участие 47 детских и подростковых певческих коллективов. Концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, состоялся после патриаршей литургии.
Всероссийский детский Победный хор реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Соорганизаторы проекта – министерство обороны Российской Федерации, центральный парк "Патриот" и Центральный музей Великой Отечественной войны.
