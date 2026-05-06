Акция "Сад памяти" прошла в Ереване в преддверии Дня Победы
18:53 06.05.2026
Акция "Сад памяти" прошла в Ереване в преддверии Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Сад памяти» прошла в Ереване в преддверии Дня Победы.
  • В рамках акции в ереванском Парке Победы посадили 40 берез, в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и представители общественных организаций.
  • Главная цель акции «Сад памяти» — ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в России и за рубежом в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Акция "Сад памяти", приуроченная ко Дню Победы, прошла в среду в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие было организовано при содействии мэрии Еревана и госкорпорации "Росатом". Руководитель акции Мариам Овсепян сообщила РИА Новости, что в рамках акции в ереванском Парке Победы посадили 40 берез. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций. Среди гостей была находящаяся в Армении делегация Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как заявил в ходе мероприятия посол РФ в Армении Сергей Копыркин, акция "Сад памяти" стала уже доброй традицией в Армении. "Двадцать семь миллионов деревьев — как символ памяти тех, кто в Советском Союзе отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно, что мы храним эту память и передаем эту эстафету молодым поколениям. Очень приятно видеть здесь много молодых лиц", - сказал дипломат.
По его словам, сохранение памяти о том великом подвиге, который совершили наши прадеды и деды — это один из очень важных элементов, который объединяет наши страны и наши народы. "И мы должны эту память сохранить. Это наш нравственный, духовный долг. И это очень важно, особенно сегодня, когда мы видим очень активные попытки переписать историю, предать забвению подвиг советского народа", - заявил дипломат.
Он напомнил, что в этом году отмечается 80-летие окончания работы Международного Нюрнбергского трибунала, решения, приговоры которого имеют непреходящее значение.
"И на сегодняшний день, и на будущее всем нам это надо помнить и хранить. Я хочу поблагодарить, присоединиться вот к той благодарности, которая была выражена нашим дорогим ветеранам, пожелать вам здоровья, крепости духа, тепла, заботы окружающих. Мы действительно глубоко благодарны вам за то, что вы есть, за то, что вы сделали, и за то, что вы являетесь живым свидетельством вот тех славных лет, тех славных событий, которые мы сегодня, не только сегодня, вспоминаем", - отметил Копыркин.
Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года. Главная цель акции - ежегодная высадка в России и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
