ПМР готова принять артефакты ВОВ из музеев Молдавии, заявил Красносельский

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая- РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о готовности принять на хранение артефакты Великой Отечественной войны из закрывающихся музеев Молдавии.
"Я предлагаю: если есть реальная проблема в Молдавии с сохранностью артефактов исторических касаемо Великой Отечественной войны и не только, мы можем здесь, в Приднестровье, обеспечить их хранение и экспозицию этих артефактов времен Великой Отечественной, Второй мировой войны. У нас есть для этого все возможности – музейные площади и фондохранилища приведены в порядок, как положено. Если будет желание с молдавской стороны, мы готовы все артефакты касаемо Второй мировой войны принять в Приднестровье", - сказал Красносельский журналистам.
Он отметил, что музеи могут закрываться и по субъективным, и по объективным причинам.
"Раньше много было экспозиций в сельских школах. Село вымирает в Молдавии, школа закрывается. И вообще, может быть, школы просто закрываются. Там закрыто много школ, насколько мне известно. И эти экспозиции в лучшем случае сохраняются каким-либо человеком, который несет их домой. И они, по большому счету, где-то там пылятся. Закрываются центральные музеи. Может быть, на ремонт. Может, где-то с умыслом", - уточнил приднестровский лидер.