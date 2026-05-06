Украинский пленный рассказал, как оказался в ВСУ из-за вызова полиции

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинец Андрей Лыло, попавший в плен к бойцам российской группировки "Центр", рассказал, что будучи нетрезвым повздорил с товарищем и решил проучить его, вызвав полицию, однако приехавшие правоохранители задержали его, после чего Лыло оказался в ВСУ.

"Приехал с работы, вечером, два дня выходных, с другом собрались, взяли, выпили. У друга что-то с крышей не то стало. Я взял, милицию вызвал, милиция приехала, по планшету посмотрели. Наш парень! Погрузили и повезли. А его нет, он не в розыске. Я думал, что его заберут, а наоборот получилось, меня забрали", - сказал Лыло в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

Пленный добавил, что был направлен в Черниговскую область , где 52 дня жил в палатках. За это время ему приходилось ходить в круговую оборону или в окопы - отрабатывать бой "один против одного", а также периодически тренироваться в метании гранат.

Украинец вспомнил, что уже на позициях в середине февраля его блиндаж полностью затопило, после чего ему с сослуживцами пришлось "выселиться". Один из двоих его "сожителей" при этом подорвался, а второй был через некоторое время уничтожен FPV-дроном.

"И я сам остался. И блиндаж уже почти разбитый. Не было где мне прятаться. Я руки поднял, вышел на улицу. Раз ваши ребята дроном летали, показал, что я сдаюсь, и все. Мне рацию скинули ваши, я по рации пришел к вашим ребятам, сдался", - рассказал Лыло о том, как сдавался.