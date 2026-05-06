Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как оказался в ВСУ из-за вызова полиции - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 06.05.2026
Украинский пленный рассказал, как оказался в ВСУ из-за вызова полиции

Пленный Лыло вызвал полицию, они задержали его и отправили в ВСУ

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный украинец Андрей Лыло рассказал, как попал в ВСУ.
  • Лыло рассказал, что после вызова полиции в состоянии алкогольного опьянения был задержан и затем оказался в ВСУ.
  • Пленный описал условия службы в ВСУ, включая проживание в палатках и тренировки, а также рассказал, как сдался российским войскам.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинец Андрей Лыло, попавший в плен к бойцам российской группировки "Центр", рассказал, что будучи нетрезвым повздорил с товарищем и решил проучить его, вызвав полицию, однако приехавшие правоохранители задержали его, после чего Лыло оказался в ВСУ.
"Приехал с работы, вечером, два дня выходных, с другом собрались, взяли, выпили. У друга что-то с крышей не то стало. Я взял, милицию вызвал, милиция приехала, по планшету посмотрели. Наш парень! Погрузили и повезли. А его нет, он не в розыске. Я думал, что его заберут, а наоборот получилось, меня забрали", - сказал Лыло в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Мобилизованных на Украине держали взаперти в здании школы, сообщил пленный
Вчера, 06:21
Пленный добавил, что был направлен в Черниговскую область, где 52 дня жил в палатках. За это время ему приходилось ходить в круговую оборону или в окопы - отрабатывать бой "один против одного", а также периодически тренироваться в метании гранат.
Украинец вспомнил, что уже на позициях в середине февраля его блиндаж полностью затопило, после чего ему с сослуживцами пришлось "выселиться". Один из двоих его "сожителей" при этом подорвался, а второй был через некоторое время уничтожен FPV-дроном.
"И я сам остался. И блиндаж уже почти разбитый. Не было где мне прятаться. Я руки поднял, вышел на улицу. Раз ваши ребята дроном летали, показал, что я сдаюсь, и все. Мне рацию скинули ваши, я по рации пришел к вашим ребятам, сдался", - рассказал Лыло о том, как сдавался.
Он также выразил уверенность, что был бы ликвидирован ВСУ, если бы один остался на своей позиции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Пленный ВСУ рассказал, как украинский командир выстрелил ему в колено
2 мая, 11:50
 
Вооруженные силы УкраиныЧерниговская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала