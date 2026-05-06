Врач назвал три главные причины переедания

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Нехватка жидкости, продукты, вызывающие избыточную выработку инсулина, и недостаточное пережевывание пищи запускают процесс переедания, рассказал РИА Новости врач, эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад.

"Переедание — это ситуация, когда человек пропустил момент насыщения и съел больше оптимальной порции. Как правило, это происходит из-за нескольких факторов. Самый частый — нехватка жидкости, а именно воды. В таком случае мозг вырабатывает более сильный сигнал о голоде. Рассчитать свою норму употребления воды можно исходя из формулы 30 миллилитров на один килограмм веса. В среднем это около полутора-двух литров в сутки", — сказал он.

Вторая причина переедания — продукты, которые вызывают избыточную выработку инсулина, а потому подавляют сигнал о насыщении. Это прежде всего сладости, включая фрукты, и крахмалистые продукты — выпечка, макароны, картошка и прочее. По словам врача, для поддержания здоровья стоит отдавать предпочтение цельным продуктам, которые будут насыщать надолго.

Третья причина кроется в состоянии самого человека. Если он ест очень быстро и плохо пережевывает пищу, мозг не успевает правильно отреагировать на нее и спохватывается, только когда желудок уже растянут.

"Чтобы избежать переедания, нужно перед едой выпить стакан теплой воды, сфокусироваться на продуктах, способствующих сытости (белково-жировое блюдо с овощами) и тщательно жевать пищу — например, по 30 жевательных движений на каждый кусок, положенный в рот", — посоветовал Мартюшев-Поклад.