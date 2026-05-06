В Пензе два человека пострадали при столкновении легковушки с поездом

САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль попал в ДТП с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Пензе, пострадали два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На железнодорожном переезде на улице Аустрина в Октябрьском районе Пензы в 0.05 мск среды, по данным областной ГАИ, столкнулись Toyota RAV4 под управлением мужчины 1992 года рождения и тепловоз ТГМ-6 с 27 вагонами.
"В результате происшествия водитель автомобиля Toyota RAV4 получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи был отпущен. Его пассажир, женщина 1982 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении пензенской ГАИ во "ВКонтакте".