Рейтинг@Mail.ru
В Пензе два человека пострадали при столкновении легковушки с поездом - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 06.05.2026
В Пензе два человека пострадали при столкновении легковушки с поездом

В Пензе два человека пострадали в ДТП с грузовым поездом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пензе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и поезда.
  • Водитель получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен, пассажира госпитализировали.
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль попал в ДТП с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Пензе, пострадали два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На железнодорожном переезде на улице Аустрина в Октябрьском районе Пензы в 0.05 мск среды, по данным областной ГАИ, столкнулись Toyota RAV4 под управлением мужчины 1992 года рождения и тепловоз ТГМ-6 с 27 вагонами.
"В результате происшествия водитель автомобиля Toyota RAV4 получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи был отпущен. Его пассажир, женщина 1982 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении пензенской ГАИ во "ВКонтакте".
Последствия аварии на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Юрист рассказал, что может грозить рэперу Navai за ДТП в Москве
Вчера, 23:10
 
ПроисшествияПензаОктябрьский районГИБДД МВД РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала