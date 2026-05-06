Рейтинг@Mail.ru
Пентагон запросил более 30 миллиардов долларов на оборонное производство - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 06.05.2026
Пентагон запросил более 30 миллиардов долларов на оборонное производство

Пентагон запросил 30 миллиардов долларов на независимое оборонное производство

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание Пентагона в Вашингтоне, США
Здание Пентагона в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон запросил более 30 миллиардов долларов на развитие оборонного производства.
  • Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы.
  • Пентагон намерен в 22 раза увеличить расходы на национальное военное производство по сравнению с 2026 финансовым годом.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. США запрашивают более 30 миллиардов долларов на развитие оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков, выяснило РИА Новости, изучив документы Пентагона.
Вашингтон хочет замкнуть всю производственную цепочку внутри страны - от добычи сырья до выпуска готового оружия, следует из бюджетных документов на 2027 финансовый год.
Американские военные во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Пентагон подтвердил решение о выводе американских военных из Германии
2 мая, 00:56
Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы: 6,81 и 6,36 миллиарда долларов соответственно. В числе приоритетов - добыча галлия, германия и титана, необходимых для современных вооружений, выяснило РИА Новости.
Также на производство ракет, боеприпасов и двигателей запрашивается 5,65 миллиарда долларов, на судостроение - 4,27 миллиарда. Гиперзвуковые технологии могут получить 1,41 миллиарда, аккумуляторы - 2,1 миллиарда, микроэлектроника - 1,78 миллиарда долларов.
В 2026 финансовом году на те же цели было выделено лишь 1,32 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости. Таким образом, Пентагон намерен в 22 раза увеличить расходы на национальное военное производство.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Хегсет: Пентагон попросит дополнительные средства на операцию против Ирана
29 апреля, 20:16
 
Министерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала