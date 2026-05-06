Пентагон запросил более 30 миллиардов долларов на оборонное производство

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. США запрашивают более 30 миллиардов долларов на развитие оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков, выяснило РИА Новости, изучив документы Пентагона.

Вашингтон хочет замкнуть всю производственную цепочку внутри страны - от добычи сырья до выпуска готового оружия, следует из бюджетных документов на 2027 финансовый год.

Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы: 6,81 и 6,36 миллиарда долларов соответственно. В числе приоритетов - добыча галлия, германия и титана, необходимых для современных вооружений, выяснило РИА Новости.

Также на производство ракет, боеприпасов и двигателей запрашивается 5,65 миллиарда долларов, на судостроение - 4,27 миллиарда. Гиперзвуковые технологии могут получить 1,41 миллиарда, аккумуляторы - 2,1 миллиарда, микроэлектроника - 1,78 миллиарда долларов.