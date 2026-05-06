Россияне назвали самые неравные по стилю пары в литературе

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Персонажи Александра Пушкина Евгений Онегин и Татьяна Ларина, а также булгаковские Мастер и Маргарита стали самыми яркими примерами литературных пар, в которых проявляется swag gap - разрыв в стиле между партнерами, следует из результатов совместного опроса дейтинг-сервиса "VK Знакомства" и книжного сервиса "Литрес", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Аналитики сервисов с помощью онлайн-опроса, в котором приняли участие 2,5 тысячи россиян из разных регионов России , выяснили, сталкивались ли респонденты в жизни и в литературе с явлением, которое описывает набирающее популярность в соцсетях выражение swag gap ("разрыв в стиле" - англ.), - с разницей между партнёрами в социальном и культурном капитале, отличиями в образе жизни, стиле, увлечениях и интересах.

"Самым ярким примером литературной пары, чьи отношения разрушил swag gap, опрошенные назвали Евгения Онегина и Татьяну Ларину (14%) из романа А. С. Пушкина ", - говорится в результатах исследования.

На втором месте, по мнению опрошенных, расположились Алексей Вронский и Анна Каренина (11%), на третьем — Андрей Болконский и Наташа Ростова (9%) из "Войны и мира".

"Однако в литературе, как и в жизни, встречаются пары, которым swag gap не помешал достичь счастья. Именно такой парой респонденты считают Мастера и Маргариту (17%) из одноимённого романа М. А. Булгакова", - отметили аналитики.

Второе место среди пар, которым подобная разница не смогла помешать, заняли Эдвард Каллен и Белла Свон (12%) из саги "Сумерки" Стефани Майер, а замыкают рейтинг Кристиан Грей и Анастейша Стил из "Пятидесяти оттенков серого" Э. Л. Джеймс.

Кроме того, 69% опрошенных признались, что хотя бы раз ощущали swag gap между собой и партнёром, однако большинству из них (62%) всё же удавалось построить в этой ситуации гармоничные отношения. Почти столько же респондентов (61%) в целом убеждены, что swag gap усложняет отношения, но это преодолимое препятствие, если партнёры находятся в диалоге друг с другом.

Swag gap проявляется в несовпадении в разных аспектах жизни — от ритма жизни до стиля в одежде — и это в разной степени сказывается на общении, добавили аналитики. Фактором, деструктивнее всего влияющим на отношения, респонденты назвали разницу в жизненных ценностях (35%). На втором месте — в ритме жизни (19%), на третьем — в социальном статусе и доходе (16%).