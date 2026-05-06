Папа римский ответил на критику Трампа в свой адрес

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.
Ранее американский лидер обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелони Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
"Миссия католической церкви - провозглашать Евангелие, проповедовать мир... Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво... Я просто надеюсь, что меня услышат", - приводит слова понтифика портал Vatican News.
Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.