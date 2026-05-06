Рейтинг@Mail.ru
Папа римский ответил на критику Трампа в свой адрес - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:28 06.05.2026 (обновлено: 10:03 06.05.2026)
Папа римский ответил на критику Трампа в свой адрес

Папа римский в ответ на критику Трампа напомнил о миссии католической церкви

© AP Photo / Tiziana FabiПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Папа римский ответил в ответ на критику Трампа заявил, что миссия католической церкви — провозглашать Евангелие и проповедовать мир.
  • Он заявил, что если кто-то хочет критиковать его за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.
Ранее американский лидер обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелони Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Глава МИД Италии осудил новые нападки Трампа на папу Римского
Вчера, 21:23
"Миссия католической церкви - провозглашать Евангелие, проповедовать мир... Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво... Я просто надеюсь, что меня услышат", - приводит слова понтифика портал Vatican News.
Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Трамп рассказал, как объяснял папе римскому необходимость войны с Ираном
20 апреля, 20:17
 
РелигияВ миреСШАИталияИранДональд ТрампДжорджа МелониПапа Римский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала