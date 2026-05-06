В Госдуме рассказали, можно ли брать отпуск между майскими праздниками

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Брать отпуск между майскими праздниками можно, если эти даты согласованы с работодателем или заранее предусмотрены графиком отпусков, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

Парламентарий напомнил, что в России в 2026 году майские выходные разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, между ними - рабочая неделя с 4 по 8 мая. При этом 8 мая будет сокращенным рабочим днем.

"Брать отпуск между майскими праздниками можно, если эти даты согласованы с работодателем или заранее предусмотрены графиком отпусков. Если работник оформит отпуск на период с 4 по 8 мая, фактически получится непрерывный отдых с 1 по 11 мая включительно", - сказал Якубовский

По его словам, важно понимать, что отпуск в эти дни не предоставляется автоматически, в любом случае необходимо заявление работника.

"Работодатель не обязан отпускать сотрудника именно в эти даты, если это нарушает утвержденный график или мешает производственному процессу. Но если такая возможность есть, вопрос обычно решается в рабочем порядке", - добавил он.