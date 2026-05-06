Назван самый выгодный для отпуска летний месяц
03:21 06.05.2026 (обновлено: 09:33 06.05.2026)
Назван самый выгодный для отпуска летний месяц

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самым выгодным для отпуска летним месяцем в 2026 году станет июль.
  • В июле 2026 года будет 23 рабочих дня, что делает его наиболее выгодным месяцем для отпуска, так как стоимость одного рабочего дня будет минимальной.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самым выгодным для отпуска летним месяцем в 2026 году станет июль, поскольку в нем больше всего рабочих дней, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Число рабочих дней в месяце важно учитывать при планировании отпусков. Так, летом 2026 года больше всего рабочих дней будет в июле - 23 дня, что делает его самым выгодным месяцем для отпуска", - сказала Санина
Она уточнила, что при расчете выплат зарплата делится на число рабочих дней в месяце: чем их больше, тем выгоднее отпуск. В июле 2026 года стоимость одного рабочего дня будет минимальной, что позволит работнику сохранить привычный уровень дохода и избежать финансовых потерь.
