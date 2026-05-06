Назван самый выгодный для отпуска летний месяц

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самым выгодным для отпуска летним месяцем в 2026 году станет июль, поскольку в нем больше всего рабочих дней, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Она уточнила, что при расчете выплат зарплата делится на число рабочих дней в месяце: чем их больше, тем выгоднее отпуск. В июле 2026 года стоимость одного рабочего дня будет минимальной, что позволит работнику сохранить привычный уровень дохода и избежать финансовых потерь.