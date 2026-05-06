12:17 06.05.2026
МИД КНР назвал условия разрядки в Ормузском проливе

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Условия для снижения напряженности в Ормузском проливе можно создать лишь путем скорейшего прекращения боевых действий, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Только путем скорейшего достижения всеобъемлющего прекращения боевых действий можно создать необходимые условия для снижения напряженности в Ормузском проливе", - заявил Линь Цзянь, отвечая на вопрос о том, просил ли Китай Иран не наносить удары по судам, перевозящим экспортные товары других стран Персидского залива.
Он подчеркнул, что позиция Китая предельно ясна и заключается в том, что суверенитет, безопасность и территориальную целостность прибрежных государств Ормузского пролива необходимо уважать, законные интересы стран региона следует воспринимать всерьез, а законные интересы международного сообщества нужно защищать.
