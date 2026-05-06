Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что думают американцы по поводу религиозных заявлений Трампа - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 06.05.2026
Опрос показал, что думают американцы по поводу религиозных заявлений Трампа

Ipsos: 87% американцев негативно относятся к религиозным заявлениям Трампа

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство американцев негативно отнеслись к публичным заявлениям Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета на тему религии.
  • 87% граждан США негативно отнеслись к посту Трампа, где президент якобы был изображен в образе Иисуса.
  • 66% участников опроса поддерживают призыв папы Римского Льва XIV к американцам обратиться в конгресс с просьбой завершить конфликт с Ираном.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Большинство американских граждан недовольны публичными заявлениями президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета на тему религии, следует из опроса компании Ipsos для газеты Washington Post.
Из результатов опроса следует, что 87% граждан США негативно отнеслись к посту Трампа, где президент якобы был изображен в образе Иисуса, а 69% не одобряют молитву Хегсета в Пентагоне о "применении силы против тех, кто не заслуживает пощады".
При этом, по данным опроса, рейтинг одобрения папы Римского Льва ХIV, который неоднократно подвергался критике со стороны американского лидера, составляет 41% по сравнению с 16% респондентов, которые негативно относятся к нему. В то же время, 43% американцев всё ещё не знают, кто такой понтифик.
Кроме того, 66% участников опроса поддерживают призыв папы к американцам обратиться в конгресс с просьбой завершить конфликт с Ираном, в то время как 57% из них осудили слова президента о том, что Лев ХIV якобы поддержал наличие ядерного оружия у Ирана.
Опрос проводился онлайн 24-28 апреля среди 2560 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет приблизительно 2 процентных пункта.
В прошлом месяце американский лидер обрушился с критикой на папу Римского Льва XIV, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Опрос показал, сколько немцев негативно настроены в отношении Мерца
5 мая, 14:15
 
В миреСШАДональд ТрампПит ХегсетВатикан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала