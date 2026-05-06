Опрос показал, что думают американцы по поводу религиозных заявлений Трампа

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Большинство американских граждан недовольны публичными заявлениями президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета на тему религии, следует из опроса компании Ipsos для газеты Washington Post.
При этом, по данным опроса, рейтинг одобрения папы Римского Льва ХIV, который неоднократно подвергался критике со стороны американского лидера, составляет 41% по сравнению с 16% респондентов, которые негативно относятся к нему. В то же время, 43% американцев всё ещё не знают, кто такой понтифик.
Кроме того, 66% участников опроса поддерживают призыв папы к американцам обратиться в конгресс с просьбой завершить конфликт с Ираном, в то время как 57% из них осудили слова президента о том, что Лев ХIV якобы поддержал наличие ядерного оружия у Ирана.
Опрос проводился онлайн 24-28 апреля среди 2560 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет приблизительно 2 процентных пункта.
В прошлом месяце американский лидер обрушился с критикой на папу Римского Льва XIV, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме.