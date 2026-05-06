Оператор войск БПС рассказал о получении академического отпуска

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Оператор РЛС войск беспилотных систем Николай Иванов, учившийся в Томском политехническом университете, рассказал, что ему дистанционно одобрили академический отпуск, который будет длиться все время его службы.

"Я взял академический отпуск. Я просто в один день взял, уехал, подписал контракт. А потом уже на расстоянии заполнил бумаги на академический отпуск. Приняли решение, академический отпуск до конца контракта, даже если я его продлю, обеспечен", - сказал Иванов видеоролике , опубликованном Минобороны РФ

В этом роде войск контракт заключается на один год, а перевод военнослужащего в другие подразделения без его согласия невозможен.

« "Учился на втором курсе на хорошо и отлично. Подумал о том, что нашей Родине нужны молодые, шустрые специалисты. Тем более моя специальность связана с новым видом войск, БПС. Решил помочь стране в защите от врага", – рассказал боец о том, что его побудило заключить контракт.

Он отметил, что после принятого решения действовал по инструкции, которая есть на портале госуслуг. В родном городе ему был назначен личный куратор, который помогал с прохождением необходимых процедур в военкомате и на пункте отбора.