Оператор войск БПС рассказал о получении академического отпуска
12:56 06.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оператор РЛС войск беспилотных систем Николай Иванов из Белово Кемеровской области заключил контракт с Минобороны России.
  • Ему дистанционно одобрили академический отпуск в Томском политехническом университете на время службы.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Оператор РЛС войск беспилотных систем Николай Иванов, учившийся в Томском политехническом университете, рассказал, что ему дистанционно одобрили академический отпуск, который будет длиться все время его службы.
"Я взял академический отпуск. Я просто в один день взял, уехал, подписал контракт. А потом уже на расстоянии заполнил бумаги на академический отпуск. Приняли решение, академический отпуск до конца контракта, даже если я его продлю, обеспечен", - сказал Иванов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Уроженец города Белово Кемеровской области Иванов учился в Томском политехническом университете по специальности "Автоматизация технологических процессов производства". Он рассказал, что принял самостоятельное решение вступить в войска БПС и заключил контракт с Минобороны России.
В этом роде войск контракт заключается на один год, а перевод военнослужащего в другие подразделения без его согласия невозможен.
"Учился на втором курсе на хорошо и отлично. Подумал о том, что нашей Родине нужны молодые, шустрые специалисты. Тем более моя специальность связана с новым видом войск, БПС. Решил помочь стране в защите от врага", – рассказал боец о том, что его побудило заключить контракт.
Он отметил, что после принятого решения действовал по инструкции, которая есть на портале госуслуг. В родном городе ему был назначен личный куратор, который помогал с прохождением необходимых процедур в военкомате и на пункте отбора.
Иванов признался, что не сразу рассказал одногруппникам. Когда те узнали о его решении, сначала удивились, но потом поддержали. Общение с ними он продолжает.
Специальная военная операция на УкраинеКемеровская областьТомский политехнический университетМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
