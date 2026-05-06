Обама: Власти США не скрыли бы пришельцев, так как плохо хранят секреты

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, так как очень плохо хранят секреты, убежден экс-президент США Барак Обама.

В феврале Обама признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.