Обама: Власти США не скрыли бы пришельцев, так как плохо хранят секреты - РИА Новости, 06.05.2026
23:23 06.05.2026
Обама: Власти США не скрыли бы пришельцев, так как плохо хранят секреты

© AP Photo / Erin Hooley
Барак Обама. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Барак Обама считает, что власти США не смогли бы скрыть существование инопланетян, так как плохо хранят секреты.
  • Обама отметил, что если бы правительство США имело дело с инопланетянами, то кто-нибудь уже поделился бы снимком с ними в интернете.
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, так как очень плохо хранят секреты, убежден экс-президент США Барак Обама.
"Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-либо подобное под контролем правительства США, о чем нам было бы известно, что мы видели бы на фотографиях или еще где-то, - обещаю вам, какой-нибудь парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке", – сказал экс-президент в интервью CBS.
Он же отметил, что американские власти "ужасно хранят секреты".
Президент США Дональд Трамп ранее после признания Обамы об инопланетянах пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.
В феврале Обама признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.
 
