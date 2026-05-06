МИД ОАЭ осудил слова МИД Ирана о запуске ракет

ДУБАЙ, 6 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты осудили заявление МИД Ирана, который опроверг обвинения в запуске ракет и беспилотников в сторону ОАЭ и призвал Абу-Даби отказаться от "соучастия в действиях США, направленных против Ирана".

Накануне МИД Ирана заявил, что Тегеран принимал необходимые оборонительные меры против США , но не атаковал ОАЭ . При этом МИД также призвал ОАЭ отказаться от соучастия в действиях США, направленных против Ирана . В свою очередь, официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что Тегеран даст сокрушительный ответ, если с территории ОАЭ будут осуществляться какие-либо действия против Ирана.

"ОАЭ самым решительным образом осудили заявление министерства иностранных дел Ирана, подтвердив свое категорическое неприятие любых обвинений или угроз, направленных против их суверенитета, национальной безопасности или независимого принятия решений", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.

Министерство подчеркнуло, что ОАЭ сохраняют за собой все свои суверенные, юридические, дипломатические и военные права для противодействия любым угрозам, обвинениям или враждебным действиям.