МИД ОАЭ осудил слова МИД Ирана о запуске ракет - РИА Новости, 06.05.2026
23:17 06.05.2026
МИД ОАЭ осудил слова МИД Ирана о запуске ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД ОАЭ осудил заявление МИД Ирана, который призвал ОАЭ отказаться от соучастия в действиях США, направленных против Ирана.
  • МИД ОАЭ подчеркнул сохранение всех суверенных, юридических, дипломатических и военных прав для противодействия угрозам и обвинениям.
  • Эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, предположительно выпущенных из Ирана.
ДУБАЙ, 6 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты осудили заявление МИД Ирана, который опроверг обвинения в запуске ракет и беспилотников в сторону ОАЭ и призвал Абу-Даби отказаться от "соучастия в действиях США, направленных против Ирана".
Накануне МИД Ирана заявил, что Тегеран принимал необходимые оборонительные меры против США, но не атаковал ОАЭ. При этом МИД также призвал ОАЭ отказаться от соучастия в действиях США, направленных против Ирана. В свою очередь, официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что Тегеран даст сокрушительный ответ, если с территории ОАЭ будут осуществляться какие-либо действия против Ирана.
"ОАЭ самым решительным образом осудили заявление министерства иностранных дел Ирана, подтвердив свое категорическое неприятие любых обвинений или угроз, направленных против их суверенитета, национальной безопасности или независимого принятия решений", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.
Министерство подчеркнуло, что ОАЭ сохраняют за собой все свои суверенные, юридические, дипломатические и военные права для противодействия любым угрозам, обвинениям или враждебным действиям.
В понедельник эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, которые, предположительно, были выпущены из Ирана. Инцидент с беспилотником привел к сильному пожару в нефтяной промышленной зоне восточного эмирата Фуджейра, который единственный в ОАЭ выходит на Оманский залив. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на иранский военный источник передала, что за поджогом промышленной нефтяной зоны на востоке ОАЭ стоят военные США.
В миреИранОАЭСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
