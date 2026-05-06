Сотрудница банка повесила трубку во время разговора с папой римским

По информации издания, папа римский в телефонном разговоре представился своим именем и сказал, что хочет изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Понтифик добросовестно ответил на все контрольные вопросы, однако сотрудница заявила ему, что этого недостаточно и ему нужно лично прийти в отделение банка. По словам Маккарти, папа римский ответил ей, что не сможет явиться в банк.