Сотрудница банка повесила трубку во время разговора с папой римским
15:08 06.05.2026 (обновлено: 18:22 06.05.2026)
Сотрудница банка повесила трубку во время разговора с папой римским

NYT: сотрудница банка в США положила трубку во время разговора с папой римским

Папа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Лев XIV. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудница службы поддержки американского банка положила трубку во время разговора с Папой Римским Львом XIV.
  • Папа Лев XIV хотел обновить свои контактные данные в банке, но сотрудница настаивала на его личном визите в отделение.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сотрудница службы поддержки американского банка повесила трубку во время разговора с Папой Римским Львом XIV, который хотел обновить свои контактные данные, пишет газета New York Times со ссылкой на близкого друга понтифика отца Тома Маккарти.
По информации издания, папа римский в телефонном разговоре представился своим именем и сказал, что хочет изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Понтифик добросовестно ответил на все контрольные вопросы, однако сотрудница заявила ему, что этого недостаточно и ему нужно лично прийти в отделение банка. По словам Маккарти, папа римский ответил ей, что не сможет явиться в банк.
"Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я папа Лев?" — приводит газета фразу понтифика со слов Маккарти.
После этого вопроса, как пишет газета, сотрудница банка "повесила трубку".
По данным газеты, эту историю отец Том Маккарти рассказал на прошлой неделе на встрече с католиками в городе Нейпервилл в штате Иллинойс. Кроме того, он также подтвердил в электронном письме изданию, что произошедшее является правдой.
Издание пишет, что инцидент с кредитно-финансовой организацией в конечном счете был урегулирован благодаря вмешательству неназванного священника, у которого были связи с председателем банка.
