Цены на нефть марки Brent опустились ниже ста долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть ускорили падение до 10–12%.
- Марка Brent торгуется у 98 долларов за баррель, WTI — ниже 90 долларов за баррель.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 10-12%, марка Brent торгуется у 98 долларов за баррель, WTI – ниже 90 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.59 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 10,55% относительно предыдущего закрытия - до 98,28 доллара за баррель.
Июньские фьючерсы на WTI в то же время снижались на 12,19% - до 89,8 доллара за баррель. Ниже отметки в 90 долларов котировки находятся впервые с 22 апреля.