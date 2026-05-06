Цены на нефть марки Brent опустились ниже ста долларов за баррель

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 10-12%, марка Brent торгуется у 98 долларов за баррель, WTI – ниже 90 долларов за баррель, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.59 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 10,55% относительно предыдущего закрытия - до 98,28 доллара за баррель.