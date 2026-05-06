13:05 06.05.2026 (обновлено: 13:18 06.05.2026)
В МВД предложили провести эксперимент по целевому набору иностранцев

Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД предложило провести эксперимент по целевому набору иностранной рабочей силы в 2027–2030 годах.
  • В рамках эксперимента планируется создание миграционных хабов для временного пребывания иностранных граждан и проведение медосмотров и геномной регистрации иностранцев.
  • Предлагается заключать с иностранцами, привлекаемыми к работе в России в порядке организованного набора, исключительно срочные трудовые договоры.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД РФ предложило провести эксперимент по целевому набору иностранной рабочей силы в 2027-2030 годах, сообщается в проекте федерального закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроект наделяет правительство Российской Федерации полномочиями по проведению экспериментов по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации и одновременно предусматривает проведение правительством Российской Федерации в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации в порядке организованного набора", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В записке отмечается, что при проведении эксперимента предполагается применение реестровой модели предоставления работодателям, заказчикам работ или услуг прав на привлечение и использование иностранцев для работы в России, подтверждаемых наличием сведений о работодателе, заказчике работ или услуг и иностранце соответственно в реестре работодателей и реестре иностранных работников.
"Предполагается создание правительством Российской Федерации миграционных хабов для первичного временного пребывания иностранных граждан с целью прохождения процедур, необходимых для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации", - отмечается в записке.
Законопроектом также предлагается проводить медосвидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию иностранцев государственными медучреждениями, включенными в установленный правительством РФ перечень таких учреждений.
Также изменения предлагается внести в Трудовой кодекс России, согласно которым предлагается заключение с иностранцами, привлекаемыми к работе в России в порядке организованного набора, исключительно срочных трудовых договоров.
Помимо этого, министерство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ и ввести государственные пошлины за включение работодателей в электронный реестр работодателей-участников целевого оргнабора, включение иностранных работников в электронный реестр работников-участников целевого оргнабора, а также за внесение изменений в данные реестры, получение иностранцами идентификационной карты с электронным носителем информации.
"Законопроектом предполагается освободить от уплаты государственной пошлины за совершение действий, связанных с включением в электронный реестр работников – участников целевого организованного набора граждан государств-членов Евразийского экономического союза", - говорится в пояснительной записке к данному проекту.
Кроме того, в МВД предложили внести изменения в Бюджетный кодекс РФ и к источникам доходов бюджетов субъектов России отнести по нормативу 100% налог на доходы физлиц от осуществления трудовой деятельности в РФ иностранцами в рамках эксперимента.
Законопроекты вступают в силу с 1 января 2027 года.
