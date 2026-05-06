В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников бойцов СВО

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мошенники начали применять схему с "переездом чата" в группах, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь бойцов СВО, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"В таких чатах появляется сообщение о "переносе" — якобы из-за блокировок или технических проблем. Ссылка ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из СМС. Дальше — "угон" аккаунта и все связанные с этим последствия", — говорится в сообщении

По словам киберполицейских, такие сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника — пользователи часто публикуют там персональные данные, фото и информацию о службе и так сами раскрывают чувствительную информацию.