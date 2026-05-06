В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2026
09:38 06.05.2026 (обновлено: 12:02 06.05.2026)
В МВД рассказали об обмане родственников бойцов СВО по схеме "переезд чата"

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь бойцов СВО, сообщение о "переезде чата".
  • Так они получают номер телефона пользователя и код из СМС, после чего "угоняют" аккаунт.
  • В этих же чатах мошенники могут находить жертв, предлагая им "помощь", "ускорение выплат" или "проверку статуса".
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мошенники начали применять схему с "переездом чата" в группах, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь бойцов СВО, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"В таких чатах появляется сообщение о "переносе" — якобы из-за блокировок или технических проблем. Ссылка ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из СМС. Дальше — "угон" аккаунта и все связанные с этим последствия", — говорится в сообщении.
© Вестник Киберполиции России/Telegram
Схема "переезд чата"
По словам киберполицейских, такие сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника — пользователи часто публикуют там персональные данные, фото и информацию о службе и так сами раскрывают чувствительную информацию.
Кроме того, в этих же чатах мошенники могут выбирать и жертв — тем, кто ищет родственников, приходят личные сообщения с предложениями "помощи", "ускорения выплат" или "проверки статуса".
