11:56 06.05.2026
МСП привлек в I квартале свыше 170 млрд рублей с господдержкой

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес России в первом квартале привлек более 170 миллиардов рублей под госгарантии, сообщила в среду пресс-служба министерства экономического развития РФ.
"В первом квартале 2026 года малый и средний бизнес привлек 171,6 миллиарда рублей с господдержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансирование по отдельным отраслям экономики предложения показало почти двойной рост", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минэкономразвития, более 70% от всего объема средств пришлось на МСП, занятых в отраслях экономики предложения: в обрабатывающей промышленности, сферах информации и связи, туризма.
При помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП финансовая поддержка малого и среднего бизнеса составила 48,8 миллиарда рублей, по линии региональных гарантийных организаций (РГО) - 46,1 миллиарда рублей.
